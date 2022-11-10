Об этом написал в телеграмме главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный .

"За каждым так называемым жестом доброй воли противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий. Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника.

Главнокомандующий уточнил, что не может подтвердить или опровергнуть информацию о "выведении" рашистских войск из Херсона. Поэтому ВСУ продолжают наступать согласно предварительному плану.

За прошедшие сутки украинские воины на направлении Петропавловка-Новорайск продвинулись на 7 км и взяли под контроль 6 населенных пунктов, это до 107 кв. км нашей земли.

На Первомайском-Херсоне бойцы также деоккупировали 6 населенных пунктов площадью 157 кв. км, таким образом, продвинувшись на 7 км.

В целом с 1 октября на Херсонском направлении Вооруженные Силы Украины уволили до 1381 кв. км – это 41 населенный пункт. Военные продвинулись в глубину обороны противника до 36,5 км.

"Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу победу!" – добавил Залужный.