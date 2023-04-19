За сутки враг выпустил 350 снарядов по Херсонщине: один человек погиб, 10 ранены

Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В целом враг совершил 79 обстрелов, город Херсон противник обстрелял 12 раз.

Российские военные били по жилым кварталам, попали в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.



Между тем с деоккупированной территории области было эвакуировано 52 человека.