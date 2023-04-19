За сутки враг выпустил 350 снарядов по Херсонщине: один человек погиб, 10 ранены
За прошедшие сутки, 18 апреля, россияне задействовали дроны и выпустили 350 снарядов из тяжелой артиллерии по территории Херсонщины, один человек погиб, 10 ранены
Об этом пишет глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В целом враг совершил 79 обстрелов, город Херсон противник обстрелял 12 раз.
Российские военные били по жилым кварталам, попали в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне.
Между тем с деоккупированной территории области было эвакуировано 52 человека.
- Захватнические войска на временно оккупированной территории Херсонской области минируют местность, в частности акватории рек Конка и Днепр.
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