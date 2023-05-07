За сутки враг выпустил 237 снарядов по Херсонщине, шесть человек погибли
Российские захватчики 6 мая стреляли из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по населенным пунктам Херсонской области; в результате вражеских обстрелов есть погибшие и раненые
Об этом сообщил глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин .
"Прошедшие сутки, 6 мая, российские войска совершили 51 обстрел, выпустив 237 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 4 раза. Российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области" руководитель Херсонской облгосадминистрации.
Александр Прокудин написал, что за последние сутки из-за российской агрессии шесть человек погибли, четверо - получили ранения.
- 2 мая в результате 106 российских обстрелов по Херсонской области четыре человека погибли, семеро получили ранения
- 3 мая россияне несколько раз атаковали Херсон и область: нанесли удар по железнодорожной станции, обстреляли единственный рабочий гипермаркет в городе, попали в дом.
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