За сутки враг выпустил 131 снаряд по Херсонской области: погиб мирный житель
Российская армия в течение 2 апреля открывала 20 раз огонь по мирным населенным пунктам Херсонщины, в том числе и по жилым кварталам областного центра
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .
За прошедшие сутки враг совершил 20 обстрелов и выпустил 131 снаряд. Рашисты били по мирному населению из "градов" и артиллерии.
Областной центр Херсон российские войска обстреляли один раз. В жилой квартал попало четыре снаряда врага.
Сообщается, что погиб мирный украинец.
- 31 марта российская армия снова атаковала Херсон: два человека получили ранения, когда под обстрелом пытались добраться до правого берега Днепра на лодке. В общей сложности российская армия за сутки 31 марта произвела 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека.
- 1 апреля российская армия 60 раз атаковала Херсонщину: повреждены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, есть раненые.
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