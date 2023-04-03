Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За сутки враг выпустил 131 снаряд по Херсонской области: погиб мирный житель

За сутки враг выпустил 131 снаряд по Херсонской области: погиб мирный житель

3 апреля, 2023 понедельник
09:28
война с Россией

Российская армия в течение 2 апреля открывала 20 раз огонь по мирным населенным пунктам Херсонщины, в том числе и по жилым кварталам областного центра

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

За прошедшие сутки враг совершил 20 обстрелов и выпустил 131 снаряд. Рашисты били по мирному населению из "градов" и артиллерии.

Областной центр Херсон российские войска обстреляли один раз. В жилой квартал попало четыре снаряда врага.

Сообщается, что погиб мирный украинец.

  • 31 марта российская армия снова атаковала Херсон: два человека получили ранения, когда под обстрелом пытались добраться до правого берега Днепра на лодке. В общей сложности российская армия за сутки 31 марта произвела 54 обстрела Херсонской области, погибли три человека.
  • 1 апреля российская армия 60 раз атаковала Херсонщину: повреждены частные и многоквартирные дома, один человек погиб, есть раненые.
Херсон
Херсонщина
Читайте также:
Петро Порошенко
1 апреля, 2023 суббота
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
Путін
1 апреля, 2023 суббота
Два человека сейчас правят в России, - Пионтковский
Митрополит УПЦ (МП) Павло розписується під час отримання повістки
1 апреля, 2023 суббота
Митрополит Павел считает защитников Украины "уродами" и общается с "благочестивыми людьми" в Москве. СБУ записывала его разговоры
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.29
  • EUR
    Покупка 40.39
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 апреля
10:01
OPINION
Избиение в Хмельницком: народ не хочет слушать, что говорят в УПЦ-МП
09:59
Михаил Федоров
"Это невозможно сделать": Федоров об информации о вручении повесток в мессенджерах
09:48
Эксклюзив
Контрнаступление ВСУ уже идет на отдельных направлениях, - Згурец
09:38
Обновлено
Во временно оккупированном Мелитополе взорвался автомобиль коллаборанта Зубарева, - Федоров
09:36
Зеленский посетит Польшу 5 апреля
09:17
В результате обстрелов РФ на Харьковщине ранена женщина, повреждены объекты промышленности
09:06
Вступление-2023: началась регистрация для участия в НМТ
08:58
На Житомирской трассе под Киевом столкнулись автобус и девять легковых автомобилей, есть пострадавшие
08:45
Число погибших украинских детей в результате российской войны увеличилось до 467
08:42
Обломки ракеты российской ПВО во временно оккупированном Мелитополе прилетели в дом, есть пострадавшие, - мэр
08:38
США, Южная Корея и Япония проведут противолодочные учения
08:23
За сутки РФ убила шесть жителей Константиновки, в области 15 раненых
08:07
Инфографика
ВСУ за сутки ликвидировали по меньшей мере 610 российских военных, 13 дронов и танк
08:01
OPINION
Антидемократический пакт развалила слабая Россия
07:57
Группа Scorpions планирует дать концерт в центре Киева после войны
07:56
Обновлено
Взрыв в кафе Петербурга, где погиб российский военный пропагандист Татарский: количество пострадавших возросло до 32
07:40
На дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя РФ, наблюдается активность кораблей во временно оккупированном Севастополе, - Гуменюк
07:27
Федоров: Украина станет ведущим государством в развитии военных инноваций
07:13
Владлен Татарский
ISW сказал, как Кремль может использовать убийство "военкора" Татарского
06:51
ВСУ отбили более 70 атак врага, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка, - Генштаб
06:35
В США разрушительный торнадо унес жизни 32 человек
06:18
На оккупированной Херсонщине коллаборанты готовятся к "выборам", - ОК "Юг"
05:57
Михаил Федоров
Аpple планируют привлечь к послевоенной переписи населения Украины
05:36
Китайцы вывели на орбиту спутник с помощью новой ракеты-носителя
05:19
В ВСУ назвали наиболее эффективное оружие против "шахедов"
01:02
Партия Санны Марин уступила коалицию консерваторов на парламентских выборах в Финляндии
00:32
Компания Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания украинского оружия
2023, воскресенье
2 апреля
23:57
Китайское приложение интернет-магазина Pinduoduo имеет возможность шпионить за своими пользователями, - CNN
23:23
В Черногории на президентских выборах победил представитель проевропейской партии
22:53
В Болгарии на парламентских выборах лидируют два самых больших блока, - экзитполы
22:20
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Под Бахмутом РФ вероятно переформатирует оборону и наступление. Колонка Сергея Згурца
22:11
Страны-члены ОПЕК+ объявили о сокращении добычи нефти
21:28
Совбез ООН необходимо реформировать, - МИД Чехии
21:06
"Уменьшить риторику" в отношении Китая, - генерал Милли
21:02
Следующая неделя будет особенно весомой для нашего движения к победе, - Зеленский
20:40
на фото: Джо Байден в Киеве
Как долго администрация Байдена будет поддерживать идею независимой Украины?
20:33
Новинский перебрался в Швейцарию, где проводит службу в церкви РПЦ, - СМИ
20:06
WBA сделала важный шаг для организации боя Усика против Уайлдера
20:06
OPINION
Разбомбленные музеи – наше самое сильное нарративное оружие
19:34
Сбор подписей в Хмельницком
Приход собора УПЦ (МП) в Хмельницком, где избили военного, перешел в ПЦУ. Духовенство сбежало
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV