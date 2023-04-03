За сутки враг выпустил 131 снаряд по Херсонской области: погиб мирный житель

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин .

За прошедшие сутки враг совершил 20 обстрелов и выпустил 131 снаряд. Рашисты били по мирному населению из "градов" и артиллерии.

Областной центр Херсон российские войска обстреляли один раз. В жилой квартал попало четыре снаряда врага.

Сообщается, что погиб мирный украинец.