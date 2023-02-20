За сутки враг убил трех мирных жителей Донбасса, один человек ранен

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.

19 февраля армия РФ убила троих жителей Донбасса. В частности, в Бахмуте, Богдановке и Авдеевке.

Также один человек получил ранения в селе Первомайское.

Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 1378 жителей Донбасса и 3070 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает руководитель области.