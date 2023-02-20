За сутки враг убил трех мирных жителей Донбасса, один человек ранен
За прошедшие сутки российские захватчики били по населенным пунктам Донецкой области. В результате обстрелов погибли три человека
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко.
19 февраля армия РФ убила троих жителей Донбасса. В частности, в Бахмуте, Богдановке и Авдеевке.
Также один человек получил ранения в селе Первомайское.
Всего с начала полномасштабного вторжения погибли 1378 жителей Донбасса и 3070 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркивает руководитель области.
- Утром 19 февраля российская армия нанесла ракетный удар по Дружковке в Донецкой области, повреждены 2 многоэтажки и автомобили.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.36
Покупка 39.36Продажа 40.01
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.37
- Актуальное
- Важное