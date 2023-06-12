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За сутки враг совершил около 25 массированных обстрелов Авдеевки, одна женщина погибла, - руководитель МВА Барабаш

12 июня, 2023 понедельник
08:26
Война с Россией

Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, отметил, что противник продолжает штурмовые действия, также пытается единичными попытками пробиться в промзону города

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Ночь прошла более-менее спокойно, но за сутки было около 25 массированных обстрелов города, три авиаракетных удара, два из них по старой части Авдеевки, один по территории Авдеевского коксохимического завода. Враг совершил примерно 150 обстрелов по позициях вокруг города, около 10 штурмовых действий. К сожалению, у нас одна погибшая женщина 1949 года рождения в результате вражеского обстрела из ствольной артиллерии", - руководитель Авдеевской городской военной администрации.

Виталий Барабаш заметил, что на позициях горячо, но все контролируется.

"Противник продолжает штурмовые действия, но почти не лезет в лобовую. Есть единичные попытки штурмовать промышленную зону города. В основном враг пытается к северу и югу от Авдеевки воплотить свои планы, чтобы окружить город, но ничего ему не удается. Попытки российских войск заканчиваются для них" нулевым результатом", - сказал Барабаш.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Авдеевка
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