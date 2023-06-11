За сутки враг потерял в Украине 980 военных, 17 танков и 24 бронированных машин, — Генштаб
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 215640 военных, 3926 танков и 7631 бронированных машин
Об этом говорится в строительстве Генштаба за 11 июня.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 215640 (+980) человек ликвидировано;
- танков – 3926 (+17);
- боевых бронированных машин – 7631 (+24);
- артиллерийских систем – 3736 (+19);
- РСЗО – 601 (+1);
- средства ПВО – 362 (+0);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 299 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37);
- крылатые ракеты – 1183 (+7);
- корабли /катера ‒ 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33);
- специальная техника – 509 (+2).
Ночью 11 июня силы воздушного командования "Восток" уничтожили три вражеских шахеда, которые россияне направили на Днепропетровщину.
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