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За сутки враг потерял в Украине 680 военных, 11 бронированных машин и 15 БПЛА, - Генштаб ВСУ

14 июня, 2023 среда
08:04
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 217 330 военных, 3943 танка и 7653 бронированные машины

Об этом говорится в сводке Генштаба за 14 июня.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 217 330 (+680) военных ликвидировано
  • танков – 3943 (+8)
  • боевых бронированных машин – 7653 (+11)
  • артиллерийских систем – 3783 (+17)
  • РСЗО – 603 (+2)
  • средств ПВО – 364 (+1)
  • самолетов – 314 (+0)
  • вертолетов – 300 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15)
  • крылатых ракет – 1196 (+13)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6482 (+9)
  • специальной техники – 516 (+5)

Данные уточняются.

  • В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
  • Также сообщалось, что на Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
  • Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла почти 4 роты военных убитыми и ранеными.
военные силы Украины
Военные новости
Убитые русские
потери окуппантов
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