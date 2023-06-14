За сутки враг потерял в Украине 680 военных, 11 бронированных машин и 15 БПЛА, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 217 330 военных, 3943 танка и 7653 бронированные машины
Об этом говорится в сводке Генштаба за 14 июня.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 217 330 (+680) военных ликвидировано
- танков – 3943 (+8)
- боевых бронированных машин – 7653 (+11)
- артиллерийских систем – 3783 (+17)
- РСЗО – 603 (+2)
- средств ПВО – 364 (+1)
- самолетов – 314 (+0)
- вертолетов – 300 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15)
- крылатых ракет – 1196 (+13)
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6482 (+9)
- специальной техники – 516 (+5)
Данные уточняются.
- В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
- Также сообщалось, что на Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
- Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла почти 4 роты военных убитыми и ранеными.
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