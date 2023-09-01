За сутки враг обстрелял восемь областей Украины: пять человек ранены

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки — 7 обстрелов (37 взрывов). Враг обстреливал границы из гранатометов, минометов. Обстрел – по территории Корюковского, Новгород-Северского районов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелы потерпели Шалыгинская, Краснопольская, Хотинская общины. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня рашисты совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Путивльская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская общины.

Кировоградская область: во время утренней тревоги утром в небе над Кировоградщиной сбили крылатую ракету. Разрушений, погибших и травмированных нет.

Днепропетровщина: ночью агрессор обстрелял Великомихайловскую общину на Синельниковщине. Повреждена линия электропередач. По этой общине снова целился утром. Направил свою артиллерию и на Никопольский район. Попал по Марганецкой ТГ. Последствия атак уточняются. Предварительно — обошлось без погибших и раненых.

Вчера днем враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Снаряды повредили 4 частных дома, хозяйственное сооружение, 2 линии электропередач и газопровод. Люди уцелели.

Запорожская область: за минувшие сутки от террора рашистов пострадал 21 населенный пункт.

83 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Железнодорожного, Работиного, Белогорья, Красного, Пятихаток, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел Запорожской области.

Также враг совершил четыре БПЛА-атаки по Оленовке, Белогорью, Новодаровке и Каменскому, а также восемь РСЗО-обстрелов по Гуляйполю, Темировке, Новодаровке и Каменскому. В результате артиллерийских ударов по Гуляйполю травмирована 52-летняя женщина и 67-летний мужчина, кроме этого ранения получил мужчина 59 лет, попавший под артобстрел в Орехове; все доставлены в лечебное учреждение. Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина: за прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Волчанск, Хрипуны, Караическое, Малая Волча, Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Борову, Купянску, Кисловке. В результате ударов по центральной части г. Купянск — территории автовокзала, центрального рынка — повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Получил взрывную травму и обломочные ранения 61-летний мужчина, состояние среднее.

По селе Чернещина Боровской общины Изюмского района произошел вражеский обстрел управляемыми авиабомбами. Повреждены здания, складские помещения и мастерская агрофирмы. Прошло без пострадавших.

В селе Западное Дворивчанской общины из-за обстрелов оккупантов горел жилой дом. Пострадавших нет. А в селе Копанки Боровской общины в результате обстрела КАБ-ами был поврежден жилой дом, контузию получил 49-летний мирный житель.

Луганщина: вчера от вражеских атак пострадали Новогоровка и Белогоровка. Также Невское и Твердохлебово попали под артиллерийский огонь россиян. За сутки противник совершил 158 обстрелов – это 553 снаряда.

Донетчина: за прошедшие сутки решисты обстреляли 15 населенных пунктов: Авдеевка, Часов Яр, Большая Новоселка, Заречное, Райское, Щербиновка, Мемрик, Мирное, Нелиповка, Новокалиново, Новоукраинка, Урожайное, Успеновка, Шахтерское, Шевченко.