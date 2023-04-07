Об этом сообщили в telegram-канале Харьковской ОВА.

Отмечается, что, в частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.

В пятницу, 7 апреля, утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов с. Караичное Волчанской громады поврежден частный жилой дом, произошли пожары.

Также в сообщении отмечается, что в результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.

"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ДСНС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.