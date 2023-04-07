За сутки враг обстрелял пограничье Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов: произошли пожары
Прошедшие сутки, 6 апреля, враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения вел обстрелы приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов
Об этом сообщили в telegram-канале Харьковской ОВА.
Отмечается, что, в частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Огурцово, Ольховатка, Двуречная и другие населенные пункты.
В пятницу, 7 апреля, утром под обстрелами снова Волчанск Чугуевского района. Вчера в результате обстрелов с. Караичное Волчанской громады поврежден частный жилой дом, произошли пожары.
Также в сообщении отмечается, что в результате вчерашних обстрелов Купянска разрушены частный жилой дом и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших.
"Продолжается разминирование. За минувшие сутки пиротехники ДСНС обследовали более 11 га территории и обезвредили 445 взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
- 5 апреля российские войска вели огонь по населенным пунктам Харьковской области. В результате ранен мирный житель, повреждены дома и инфраструктура.
- В четверг, 6 апреля, двое гражданских – мужчина и женщина – подорвались в собственных домохозяйствах. Пострадавшие получили ранения, однако остались живы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37
Покупка 37Продажа 37.81
-
EUR
Покупка 40.08Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное