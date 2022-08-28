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Главная война с Россией За сутки враг обстрелял из артиллерии десять населенных пунктов в Харьковской области, есть угроза запуска крылатых ракет с моря, – Генштаб ВСУ

За сутки враг обстрелял из артиллерии десять населенных пунктов в Харьковской области, есть угроза запуска крылатых ракет с моря, – Генштаб ВСУ

28 августа, 2022 воскресенье
07:29
война с Россией

Российские войска пытались наступать на нескольких направлениях, но украинские войска остановили и отвергли оккупантов назад

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в утреннем отчете 28 августа.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. В целях демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял район Белополья Сумской области.

На Харьковском направлении противник совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Победа, Протопоповка, Гусаровка, Слатино, Ивановка, Петровка, Русская Лозовая, Сосновка, Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Гусаровки и Первомайского.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Довгенькое, Курулька, Адамовка, Долина, Бражковка, Дубровное Богородичное, Краснополье и Константиновка. Враг пытался вести штурмовые действия в направлении населенных пунктов Довгенькое и Богородичное, но успеха не имел и вынужден был отойти.

На Краматорском направлении противник продолжил артиллерийские обстрелы вблизи Славянска, Верхнекаменского и Северского.

На Бахмутском направлении огневого воздействия из танков, ствольной артиллерии и РСЗО подверглись районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили кафиров назад.

На Авдеевском направлении враг обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Водяное, Орловка, Новоалександровка, Веселое, Нью-Йорк, Красногоровка, Марьинка и Первомайское. Нанес авиационные удары возле Валентиновки и Водяного. Вел наступление в направлении Лозовое - Первомайское, получил жесткий отпор и вынужденно отошел.

На Новопавловском направлении противник продолжал обстрел гражданской и военной инфраструктуры из танков и артиллерии возле Павловки, Угледара, Владимировки, Богоявленки, Новоукраинки и Новомихайловки.

На Запорожском направлении обстрелы зафиксированы у Дорожнянки, Волшебного, Орехова, Малой Токмачки, Малых Щербаков, Ольговского, Степного, Новоселки и Зеленого Поля.

На Южнобужском направлении оккупанты продолжали поражать из имеющихся видов артиллерийского вооружения районы населенных пунктов Николаев, Александровка, Степная Долина, Прибужское, Лупарево, Лиманы, Посад-Покровское, Новогригоровка, Широкое, Первомайское, Партизанское, Квитневое, Квітневе, Андреевка, Потёмкино, Ольгино, Трудолюбовка, Княжевка, Добрянка и Тополино. Враг задействовал авиацию для удара вблизи Андреевки.

В акваториях Черного и Азовского морей обстановка существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения противником крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" по объектам инфраструктуры в глубине территории Украины.

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