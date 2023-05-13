За сутки враг обстрелял четыре района Харьковщины: погиб мужчина, повреждены жилые и хозяйственные постройки
За прошедшие сутки российская армия продолжала обстреливать населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области
Об этом сообщил в telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник. Также поврежден частный жилой дом", - написал он.
Также отмечается, что в c. Ольховатка Купянского района в результате вражеского обстрела из миномета повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.
Вблизи пгт Борово Изюмского района российская армия нанесла ракетный удар системой С-300. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.
"Продолжаются работы по разминированию. В сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов. На линии столкновения враг пытался пойти в наступление в районе с. Масютовка, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - отмечается в сообщении.
- Днем 10 мая русские войска обстреляли город Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате погиб мирный житель, под завалами еще может быть женщина.
- За прошедшие сутки, 11 мая, российские войска обстреливали Купянский, Чугуевский и Харьковский районы Харьковщины, в результате чего четыре человека получили ранения.
- Российская армия в пятницу, 12 мая, обстреляла гражданскую инфраструктуру и мирных жителей прифронтовых населенных пунктов Харьковщины.
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