Об этом сообщил в telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник. Также поврежден частный жилой дом", - написал он.

Также отмечается, что в c. Ольховатка Купянского района в результате вражеского обстрела из миномета повреждены жилой дом и хозяйственные постройки.

Вблизи пгт Борово Изюмского района российская армия нанесла ракетный удар системой С-300. Попадание зафиксировано за пределами населенного пункта, произошел лесной пожар.

"Продолжаются работы по разминированию. В сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 7 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов. На линии столкновения враг пытался пойти в наступление в районе с. Масютовка, но под огнем наших защитников отступил с потерями", - отмечается в сообщении.