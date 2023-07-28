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За сутки враг обстрелял 8 областей Украины: 1 человек погиб, 12 ранены. Ситуация в регионах

28 июля, 2023 пятница
12:33
Война с Россией

За минувшие сутки 27 июля российская армия нанесла удары по восьми областям Украины, в результате чего один человек погиб, 12 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в 09:00 в областных военных администрациях.

Сумщина: Вчера было совершено 19 обстрелов 15 населенных пунктов в Краснопольской, Белопольской, Хотинской, Юнаковской, Миропольской, Великописаревской, Новослободской, Эсманской, Зноб-Новгородской громадах, зафиксировано 87 взрывов. Враг наносил удары из артиллерии, минометов. Так, в Белопольской громаде была уничтожена ферма, а в Юнаковской в результате обстрела загорелось пшеничное поле, поврежден частный жилой дом. Ранен один человек. В Хотинской громаде также поврежден жилой дом.

Ночью и утром 28 июля россияне 6 раз обстреляли 5 населенных пунктов Белопольской, Хотинской, Новослободской, Середино-Будской и Знобновгородской громад, было зафиксировано 33 взрыва. В Середино-Будской громаде в результате обстрела из артиллерии повреждены 3 частных жилых дома, гараж.

Днепропетровщина: противник пять раз из артиллерии ударил по Никопольщине, попал в Никополь и Марганецкую громаду. Пострадавших нет.

Запорожская область: за прошедшие сутки враг 75 раз обстрелял 23 населенных пункта области. Использовал беспилотники, ракеты и реактивные системы залпового огня. В результате вражеской атаки повреждены 24 здания, среди которых объекты инфраструктуры и жилые дома. Пострадавших нет.

Харьковщина: за сутки россияне обстреляли 14 населенных пунктов Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Били из минометов, артиллерии, применяли авиацию. В результате обстрелов в Купянском районе повреждены 3 жилых дома, горела трава на площади 1 га. В Изюмском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар и был поврежден зерновой склад. В результате атаки ранения получили пять человек.

Луганщина: враг нанес авиаудар по Белогоровке, также это село вместе с Невским попало под артобстрел. За сутки было совершено 105 обстрелов, выпущено 578 снарядов. Также россияне пытались наступать близ Надии, но успеха не имели.

Донетчина: за прошедшие сутки россияне 21 раз ударили по 10 населенным пунктам региона. Использовали ракеты, КАБ-250, реактивные системы залпового огня "Смерч", "Торнадо-С", "Град", артиллерию, минометы. В результате обстрелов повреждены 17 жилых домов (1 многоквартирный), хозяйственная постройка, 2 га пшеницы, магазин, гараж. Один человек погиб, 3 ранены.

Николаевщина: вчера враг обстрелял акваторию Очаковской громады из артиллерии. Вечером в результате артобстрела Куцурубской громады 20-летний парень и 15-летняя девушка были ранены.

Херсонщина: за прошедшие сутки россияне совершили 28 обстрелов 14 населенных пунктов области. Четыре раза попали по Херсону. В результате обстрелов в Херсоне повреждено здание гуманитарного склада, территорию и сооружения гаражного кооператива. В области в результате вражеских ударов поврежден трансформатор на электроподстанции. Пострадал 57-летний мужчина, его госпитализировали.

Кроме того, был осуществлен авиаудар по населенному пункту Новоберислав, в результате чего были разрушены 2 КАБа и повреждены 25 домов.

  • 28 июля Генштаб ВСУ сообщил , что Россия бросает в штурмы на фронте только что мобилизованных солдат
Украина
Луганщина
Сумщина
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
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