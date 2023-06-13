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За сутки враг обстрелял 10 областей Украины: ранены, 9 человек погибли. Ситуация в регионах

13 июня, 2023 вторник
09:47
Война с Россией

За прошедшие сутки, 12 июня, российская армия обстреляла 10 областей Украины

Информацию о последствиях обстрелов обнародовали в областных военных администрациях.

Киевщина: во время ночной атаки попаданий не было, работало ПВО. Факты падения обломков на объекты инфраструктуры не зафиксированы.

Черниговщина: за сутки враг нанес 2 обстрела, из минометов и АГС по Новгород-Северскому району, без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелы подверглись Эсманской, Белопольской, Николаевской, Середино-Будской общинам.

  • Белопольское общество: в результате обстрела произошло возгорание кровли детского дома интерната.
  • Эсманское общество: повреждены производственные помещения частного предприятия, линия электропередач.
  • Великописаревское общество: поврежден частный жилой дом, гараж и ЛЭП.

Запорожская область: враг совершил 85 обстрелов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Дважды ударил из авиации, атаковал с БПЛА, бил из РСЗО по Гуляйполю, Железнодорожному, Гуляйпольскому, Ольговскому, 75 артобстрелов совершил по Новоандреевке, Верхней Терсе, Каменскому, Степному и другим прифронтовым селам.

За сутки в результате обстрелов погибли два жителя области, еще двое получили ранения и находятся в лечебных учреждениях.

К вечеру враг обстрелил Железнодорожное. В своем доме погиб 44-летний мужчина. В Гуляйполе минно-взрывные травмы получила 64-летняя женщина.

Днепропетровщина: удар по Кривому Рогу, в результате попадания в пятиэтажку по предварительной информации погибли трое жителей, 25 человек ранены, из них 19 - в больнице.

Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Работают спасатели. Избиты 6 легковых машин. Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже был потушен.

Враг не оставляет в покое и Никопольщину, ночью обстрелял из тяжелой артиллерии Покровскую и Марганецкую общину.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удар по Харькову БПЛА Shahed. Поврежден фасад здания в Киевском районе. В результате попадания в склад в Салтовском районе произошел пожар на площади 1000 кв. м. Также зафиксировано попадание БПЛА в автомобиль. Предварительно никто не пострадал.

  • Обстрелы подверглись пгт. Шевченково Купянского района из РСЗО "Торнадо", в результате были повреждены по меньшей мере 14 жилых домов, газопровод и магазин. С ранениями госпитализированы два человека.
  • В результате обстрелов с. Ольховатка Купянского района ранение получил 40-летний мужчина. В результате артиллерийских обстрелов повреждены здания предприятия в с. Ивашки Богодуховского района.
  • Также вчера с вертолета враг обстрелов с. Басово Богодуховского района. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Луганщина: из авиации и артиллерии противник ударил вчера по Новоселовскому, артобстрелы подверглись Диброву, Невскому и Белогорику. Всего за сутки противник совершил 97 обстрелов.

Донетчина: вчера решисты обстреляли 11 населенных пунктов: Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, пгт Большая Новоселка, пгт Желанне, пгт Северное, пгт Нью-Йорк, с.Благодатное, с.Богатырь, с.Карловка.

В результате были повреждены 11 жилых домов, 3 служебных автомобиля, гражданский автомобиль, магазин.

В Донецкой области за сутки погиб 1 человек, 5 раненых.

Николаевщина: вчера днем враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонщина: в сутки по области противник совершил 39 обстрелов (177 снарядов), из них по г. Херсон — один артиллерийский обстрел (8 снарядов).

Из-за подтопления Херсона погибли два человека. В результате вражеских обстрелов три человека получили ранения.

  • 13 июня в результате вражеской атаки в ночь на 13 июня в Киевской области уничтожены все цели, зафиксировано попадание на нескольких гражданских объектах в Кривом Роге, в том числе и в 5-этажку, есть погибшие. Также есть прилеты "шахедов" по нежилым сооружениям в Харькове.
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