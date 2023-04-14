За сутки враг нанес 81 удар по населенным пунктам Запорожья: есть разрушение
13 апреля в Запорожской области российские военные били ракетой, авиацией, артиллерией, реактивными системами залпового огня и применяли дроны
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Враг нанес 81 удар на линии разграничения: один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – из РСЗО.
Россияне обстреляли Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Железнодорожное и еще 14 городов и сел.
Обошлось без пострадавших. Однако поступило 18 сообщений о разрушении.
- Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики приняли меры для защиты себя от местных жителей, сдающих ВСУ позиции врага.
- 13 апреля вблизи машинного зала 4-го энергоблока на Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина . Рашисты сами заявили о детонации их боеприпаса.
- В этот день враг трижды ударил из авиации по Орехову в Запорожье. Повреждены частный сектор, многоэтажки и местная фабрика.
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