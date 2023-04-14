Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Враг нанес 81 удар на линии разграничения: один ракетный, семь авиационных, 68 артиллерийских обстрелов, три атаки с применением БПЛА и две – из РСЗО.



Россияне обстреляли Малиновку, Малую Токмачку, Преображенку, Железнодорожное и еще 14 городов и сел.



Обошлось без пострадавших. Однако поступило 18 сообщений о разрушении.