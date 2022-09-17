За сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, - Генштаб
Российские оккупанты обстреливают дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .
"За текущие сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:
На Северском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;
На Харьковском направлении , в том числе и с территории РФ, оккупанты совершили обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;
На Краматорском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Веселое и Григорьевка;
На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.
На Авдеевском направлении - Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.
На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Огневому воздействию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализничное, Чаривное, Степная Долина, Таврийское, Терновые Поды и Белая Криница.
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