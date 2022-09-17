Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба .

"За текущие сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины", - говорится в сообщении.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов и артиллерии, а именно:

На Северском направлении противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Блешня Черниговской области и Хлебороб и Кондратовка Сумской области;

На Харьковском направлении , в том числе и с территории РФ, оккупанты совершили обстрелы в районах населенных пунктов Харьков, Кудеевка, Гоптовка, Анискино, Двуречная, Купянск, Сеньково, Гороховатка, Бахтин и Каменка;

На Краматорском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Яремовка, Сосновое, Яровая, Святогорск, Щурово, Старый Караван, Озерное, Серебрянка, Райгородок, Пискуновка, Кривая Лука, Николаевка, Северск, Верхнекаменское, Спорное, Веселое и Григорьевка;

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы населенных пунктов Выемка, Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Одрадовка, Николаевка Вторая, Майорск, Нью-Йорк, Сухая Балка и Юрьевка.

На Авдеевском направлении - Веселое, Авдеевка, Нетайлово и Опытное.

На Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях противник совершал обстрелы по линии столкновения. Огневому воздействию подверглись более 50 населенных пунктов, среди них Зеленое Поле, Полтавка, Новополь, Ольговское, Зализничное, Чаривное, Степная Долина, Таврийское, Терновые Поды и Белая Криница.

Ранее в Донецкой области россияне обстреляли Славянскую ТЭС, в результате чего в Николаевке исчез свет.

17 сентября Генштаб подтвердил , что 10 сентября 2022 года защитниками Украины было одновременно уничтожено более 180 российских военных, которые размещались в городе Херсоне.

17 сентября, оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску в Донецкой области, ранили 4 взрослых и ребенка, повредили 31 дом.

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