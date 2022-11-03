За сутки враг нанес 3 ракетных и 16 авиаударов по территории Украины, – Генштаб
За сутки оккупанты нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов, а также более 40 раз обстрелял территорию Украины из реактивных систем залпового огня
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар на Донетчине", - говорят в Генштабе.
Кроме того, сохраняется угроза новых ударов, в том числе с использованием БПЛА.
- Оккупанты перекрыли жителям Херсона движение по реке Днепр, чтобы организовать военные перемещения.
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