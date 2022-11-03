Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар на Донетчине", - говорят в Генштабе.

Кроме того, сохраняется угроза новых ударов, в том числе с использованием БПЛА.

Оккупанты перекрыли жителям Херсона движение по реке Днепр, чтобы организовать военные перемещения.

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