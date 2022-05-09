За сутки враг 9 раз атаковал Одесщину
За сутки враг выпустил по Одесщине 9 ракет, 6 из них уничтожены силами ПВО
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетными ударами повреждены электроподстанция и газопровод в области, а также разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха в Одессе. Есть пострадавшие.
Между тем, ВСУ на Южном направлении в течение выходных уничтожили 107 рашистов, 5 реактивных систем залпового огня, 4 БТРа, танк, зенитно-ракетный комплекс Панцирь-С, 2 БПЛА и вертолет. Также повредили радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс Зоопарк 2.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения и авиация по враждебным позициям нанесли около полусотни поражений", – добавляют в ОК "Юг".
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Оккупанты 8 мая запустили в Одессу три ракеты, одну из них сбила ПВО, а две попали в жилой район, разрушили зоны отдыха и вызвали пожар.
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