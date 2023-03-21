Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме.

В общей сложности россияне выпустили 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов". В Херсоне 14 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) – получили ранения.

По словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуирован 41 человек.