За сутки враг 66 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, семеро ранены
Вражеские войска в течение 20 марта совершили 66 обстрелов по Херсонщине, облцентр обстреливали трижды
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме.
В общей сложности россияне выпустили 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов". В Херсоне 14 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) – получили ранения.
По словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуирован 41 человек.
- В течение 19 марта враг выпустил по территории Херсонщины 385 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего 6 человек получили ранения.
- 20 марта россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина. Также в этот день в лесополосе возле села Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень: из-за тяжелых травм он погиб на месте.
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