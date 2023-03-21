Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией За сутки враг 66 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, семеро ранены

За сутки враг 66 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, семеро ранены

21 мартa, 2023 вторник
07:48
война с Россией

Вражеские войска в течение 20 марта совершили 66 обстрелов по Херсонщине, облцентр обстреливали трижды

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме.

В общей сложности россияне выпустили 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов". В Херсоне 14 вражеских снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) – получили ранения.

По словам Прокудина, за сутки с деоккупированной территории области эвакуирован 41 человек.

  • В течение 19 марта враг выпустил по территории Херсонщины 385 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего 6 человек получили ранения.
  • 20 марта россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина. Также в этот день в лесополосе возле села Станислав Херсонской области на российской мине подорвался 18-летний парень: из-за тяжелых травм он погиб на месте.
Херсон
Херсонщина
Читайте также:
Путін та Сі Цзіньпін
Автор Антин Борковский
19 мартa, 2023 воскресенье
Си Цзиньпин едет в Россию, чтобы подготовить Путина к украинскому контрнаступлению, - Пионтковский
Євроcoюз ЄС
20 мартa, 2023 понедельник
В ЕС отреагировали на ордер МКС на арест Путина
20 мартa, 2023 понедельник
Запорожский фронт начал оживать, начинается период формирования будущего поля боя, - Згурец
Киев
+5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.28
    Покупка 38.28
    Продажа 39.06
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
21 мартa
08:42
Обновлено
Фумио Кисида
Премьер Японии Кисида прибыл в Украину, - СМИ
08:24
За прошедшие сутки россияне ранили 3 и убили 2 жителей Бахмута и Авдеевки
08:15
Около 960 военных, 15 танков и 7 беспилотников: что потеряла РФ за сутки в Украине
08:09
Непобедимый украинец объявил о бое с боксером, "нокаутировавшим" Усика
08:05
Эксклюзив
Герои Украины. Работала под шквальным огнем: связистка Вита
08:05
OPINION
Си Цзиньпин и начало "китаизации" России
07:33
МИД РФ
В МИД России назвали условия для прекращения войны против Украины
07:23
Захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий писать отказ от украинского гражданства, - ЦНС
07:04
Украина объявила о бойкоте турниров с участием российских и белорусских фехтовальщиков
06:50
Силы обороны отразили более 120 атак и поразили районы скопления вражеских войск
06:31
Bloomberg узнал подробности предполагаемого задержания Трампа
06:08
Си Цзиньпин во время встречи с Путиным: Китай и дальше будет играть конструктивную роль в урегулировании украинского вопроса, - Xinhua
05:41
Укрпочта с апреля снижает тарифы на отправки в Германию
05:11
Россияне активизируют усилия, чтобы добиться хоть каких-либо успехов перед потерей инициативы на фронте, - ISW
04:43
минкульт
Минкульт уведомил дополнительные требования для выезда за границу мужчин-артистов
04:15
Китай не будет оказывать Путину поддержку для преодоления неудач в Украине - ISW
03:37
Матеуш Моравецкий
Глава правительства Польши выступил за конфискацию активов РФ в пользу Украины
03:09
Оппозиция во Франции требовала отставки правительства из-за пенсионной реформы: парламент дважды проголосовал против
02:42
ВСУ готовят наступление под Бахмутом, чтобы окружить вагнеровцев: Пригожин просит помощи в письме Шойгу
02:15
Мобилизированные россияне бегут с позиций: их останавливают только заградительные отряды, - ГУР
01:48
В ЕС на 3,5 млрд евро увеличат фонд для закупки оружия Украине
01:21
В Минобороны назвали имена командиров обороны Бахмута
01:18
Фильм Ирины Цилык "Я и Феликс" покажут в Гааге на Международном кинофестивале
00:54
Более 40 стран выделят почти $5 млн на работу Международного уголовного суда в Украине
00:52
Обновлено
Восемь танков Leopard 2 от Норвегии прибыли в Украину
00:32
Путин хотел меньше НАТО в Европе, но граница РФ с Альянсом увеличится вдвое, – Столтенберг
00:27
Польша ЕС
Польша и еще несколько стран не подписались под планом ЕС по снабжению боеприпасами в Украину
2023, понедельник
20 мартa
23:56
Байден подписал закон о рассекречивании данных о происхождении COVID-19
23:54
Молдова
Вицепремьер Молдовы: заявление о "предотвращении теракта" в Приднестровье может быть планом РФ по дестабилизации
23:42
Белый дом: Байден заинтересован еще раз поговорить с Си Цзиньпином
23:13
Российские оккупанты снесли уже около 300 многоэтажек в Мариуполе
23:06
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС по поводу ордера МКС на арест Путина, – Bloomberg
22:57
Обновлено
Взрыв в Джанкое уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", которые везли по железной дороге, - разведка
22:42
протести в Ірані
Причастны к грубому подавлению протестов в Иране: Великобритания расширила санкционный список
22:14
китай
Украинская разведка не фиксировала снабжение Китаем оружия для России
22:07
Эксклюзив
18 громад в Сумской области находятся под постоянными обстрелами, - политолог Бобиренко
22:06
Визит Си Цьзиньпина в Москву свидетельствует о намерении предоставить "дипломатическое прикрытие" преступлениям РФ, – Блинкен
21:55
Обзор
Путин в Мариуполе, Си в Москве, а США дают Украине дополнительные $350 млн на вооружение. Мировые СМИ об Украине 20 марта
21:30
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украине нужно более 500 тыс. снарядов калибра 155-мм ежемесячно. Колонка Сергея Згурца
21:24
В Николаевской области за полчаса сбили два российских дрона Supercam S350
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV