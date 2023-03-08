За сутки враг 61 раз обстрелял Херсонщину, выпустив более 300 снарядов

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В целом по области был нанесен 61 удар.

По его словам, Херсон враг обстрелял четыре раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

Также, с деоккупированной территории области эвакуировано 87 человек.