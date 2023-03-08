За сутки враг 61 раз обстрелял Херсонщину, выпустив более 300 снарядов
В течение суток 7 марта россияне выпустили по территории Херсонщины 309 снарядов из тяжелой артиллерии и "градов", есть раненые
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
В целом по области был нанесен 61 удар.
По его словам, Херсон враг обстрелял четыре раза. 17 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
Также, с деоккупированной территории области эвакуировано 87 человек.
- Во временно оккупированном Стрелковом Херсонской области россияне заставляют детей и их родителей учить законы РФ после занятий, а на переменах петь российский гимн.
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