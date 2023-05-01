За сутки враг 39 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, трое ранены
Российские войска выпустили 163 снаряда по населенным пунктам области
Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме.
В течение 30 апреля враг обстрелял Херсонщину 39 раз, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", БПЛА и авиации. Областной центр подвергся вражеским обстрелам 8 раз.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона.
В результате вражеского обстрела Херсонщины один человек погиб и трое получили ранения, среди них ребенок.
- 27 апреля российская армия обстреляла Херсонщину 61 раз: два человека погибли, трое получили ранения.
- 30 апреля россияне обстреляли Белозерку и Одрадокаменку в Херсонской области, в результате чего одна женщина погибла, а мужчина получил ранения.
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