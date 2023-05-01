За сутки враг 39 раз обстрелял Херсонщину: один человек погиб, трое ранены

Об этом написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграме.



В течение 30 апреля враг обстрелял Херсонщину 39 раз, выпустив 163 снаряда из тяжелой артиллерии, "градов", БПЛА и авиации. Областной центр подвергся вражеским обстрелам 8 раз.



Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона.

В результате вражеского обстрела Херсонщины один человек погиб и трое получили ранения, среди них ребенок.