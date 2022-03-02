За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили самолет и вертолет россиян и нанесли четыре авиаудара по технике оккупантов
За сутки 1 марта Воздушные силы Вооруженных сил Украины уничтожили один вертолет и один самолет оккупантов и продолжили наносить авиаудары на вражескую технику
Об этом сообщает пресс-служба Командования Воздушных сил ВСУ.
"Воздушные Силы сопротивляются оккупантам во всех авиационных гарнизонах. За текущие сутки, 1 марта, силами противовоздушной обороны вида, а именно - зенитным ракетным подразделением, уничтожен один вертолет и один самолет оккупантов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что украинские экипажи штурмовиков Су-25 и бомбардировщиков Су-24м нанесли четыре авиаудара по колоннам танков, бронированной технике противника и другим целям.
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