За сутки Воздушные силы ВСУ уничтожили 1 самолет, вертолет, крылатую ракету и 5 БпЛА
19 апреля на Востоке и Юге ВСУ было поражено 9 воздушных целей российских оккупантов
Об этом Воздушные силы ВСУ сообщили в Facebook.
"Все больше вражеских воздушных целей уничтожают подразделения противовоздушной обороны всех Сил обороны государства, используя при этом все имеющиеся огневые средства – зенитные ракеты, переносные зенитные ракетные комплексы, в том числе иностранного производства, зенитные установки и другие средства поражения", - отметили в ВСУ .
19 апреля на Востоке и Юге Украины было поражено 9 воздушных целей российских оккупантов. Речь идет об 1 самолете, вероятно истребителе-бомбардировщике Су-34,1 вертолет Ка-52, 5 БпЛА (ОТР) и 1 крылатой ракете.
"Авиация Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины продолжает выполнять специальные задания, охраняет воздушное пространство и наносит огневые поражения по позициям российских оккупационных войск", - отмечают в Командовании.
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