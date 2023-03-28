За сутки войска врага обстреляли территории 124 мирных населенных пункта в 9 областях Украины
За прошедшие сутки 27 марта российская армия била по 124 мирных населенных пункта в 9 областях Украины. Предварительно погибли 8 жителей, 66 ранены
Об этом информирует Military Media Center .
"За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 9 областей Украины", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что 124 населенных пункта были под огнем рашистов.
Армия РФ била по Украине минометами, танками, артиллерией, реактивными системами залпового огня, зенитно-ракетными комплексами С-300, крылатыми ракетами Х-31, тактической авиацией и дронами.
В частности, враг обстрелял Киевщину, Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Луганщину, Донетчину, Днепропетровщину, Херсонщину и Запорожскую область.
Подтверждено поражение 76 объектов инфраструктуры.
По предварительной информации, в результате российских ударов 8 мирных жителей погибли, 66 потерпели поражение разной степени тяжести.
- За минувшие сутки, 27 марта, противник совершил 60 обстрелов Херсонщины, есть пострадавшие - пять человек получили ранения.
- 27 марта российские оккупационные войска обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из минометов и ствольной артиллерии. Обошлось без потерь.
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