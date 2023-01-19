За сутки войска РФ ранили 4 мирных жителей Донбасса
18 января российские войска ранили по меньшей мере четырех мирных жителей в населенных пунктах Донецкой области
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
За минувшие сутки в результате действий россиян ранения получили четыре мирных жителя Донбасса. В частности, по одному человеку в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Временном Яру.
Всего за время полномасштабной войны РФ на нашей земле погибли 1309 украинцев и по меньшей мере 2863 получили ранения разной степени тяжести.
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В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул Кириленко.
- 17 января пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко в эфире Эспрессо сообщила, что Донетчина находится под постоянными массированными обстрелами по всей линии фронта, поскольку россияне не отказываются от планов полностью оккупировать область в ее административных пределах.
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