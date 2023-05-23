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За сутки войны в Украине РФ потеряла 480 военных, вертолет, 34 БПЛА и 40 артсистем

23 мая, 2023 вторник
08:17
Война с Россией

Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 204 360 военных, 295 вертолетов, 2864 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3318 артиллерийских систем

Об этом сообщили 23 мая в facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:

  • личный состав – около 204360 (+480) человек ликвидировано,
  • танки ‒ 3789 (+4) ед,
  • боевые бронированные машины ‒ 7419 (+12) ед,
  • артиллерийские системы – 3318 (+40) ед,
  • РСЗО – 565 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 327 (+0) ед,
  • самолеты – 309 (+0) ед,
  • вертолеты – 295 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34),
  • крылатые ракеты ‒ 1015 (+4),
  • корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильная техника и автоцистерны - 6139 (+10) ед,
  • специальная техника – 433 (+6).

Данные уточняются.

оружие
военные силы Украины
Военные новости
потери окуппантов
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