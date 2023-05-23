Ночью россияне атаковали Украину 6 "шахедами": взрывы раздавались в Николаевской области, ПВО сбила все цели
За сутки войны в Украине РФ потеряла 480 военных, вертолет, 34 БПЛА и 40 артсистем
Силы обороны с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину уничтожили 204 360 военных, 295 вертолетов, 2864 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3318 артиллерийских систем
Об этом сообщили 23 мая в facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.23 ориентировочно составили:
- личный состав – около 204360 (+480) человек ликвидировано,
- танки ‒ 3789 (+4) ед,
- боевые бронированные машины ‒ 7419 (+12) ед,
- артиллерийские системы – 3318 (+40) ед,
- РСЗО – 565 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 327 (+0) ед,
- самолеты – 309 (+0) ед,
- вертолеты – 295 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2864 (+34),
- крылатые ракеты ‒ 1015 (+4),
- корабли /катера ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильная техника и автоцистерны - 6139 (+10) ед,
- специальная техника – 433 (+6).
Данные уточняются.
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+18°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.11Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное
2023, вторник
23 мая
06:35
На закрытой встрече глав МИД Евросоюза Бербок поссорилась с Сиярто из-за блокирования Венгрией помощи Украине, - Politico
05:40
Израиль обвинил Иран в использовании гражданских кораблей в качестве "плавающих баз террористов"
04:26
"Вопрос о дефолте не стоит": Байден и Маккарти положительно оценили переговоры по госдолгу США
02:25
Украина заслуживает справедливого и длительного мира: Сунак высказался по поводу попыток "заморозить" войну
2023, понедельник
22 мая
23:56
Вин Дизель заявил, что уже готовит спин-оффы к "Форсажу", один из фильмов он посвятит женским персонажам
23:35
Обновлено
В легионе "Свобода России" заявили, что создают демилитаризованную зону на границе с РФ. С Белгородщины срочно эвакуируют ядерные боеприпасы
22:54
Госдепартамент США: предоставление Украине F-16 – приоритет для нас, начнем реализовывать это в ближайшие месяцы
22:14
Аналитика
Рейд добровольцев в Белгородской области и оперативное поражение неприятеля в Бахмуте. Колонка Сергея Згурца
20:29
Эксклюзив
Основатель InformNapalm Макарук об идентификации военных преступников из РФ: "Мы освещаем только 10%, остальные идут по необходимым структурам"
20:00
Обзор
Победные новости 453-го дня войны: под Бахмутом обезврежено 100 тысяч рашистов, а на Белгородщине началась демилитаризация