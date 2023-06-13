Силы ПВО ночью уничтожили 10 российских крылатых ракет и "шахед" над Украиной
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За сутки войны в Украине армия РФ потеряла 470 военных, 4 танка и вертолет, - Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на украинской земле 216 650 солдат, 3 935 танков и 300 вертолетов
Об этом отчитывается Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.06.23 ориентировочно составляли:
- личного состава – около 216650 (+470) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 3766 (+20) ед,
- РСЗО – 601 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 363 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
- крылатых ракет ‒ 1183 (+0),
- кораблей /катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6473 (+2) ед,
- специальной техники – 511 (+1).
Данные уточняются.
- В понедельник, 12 июня, ВСУ уничтожили вражеский ударный вертолет Ка-52, еще известный как "Аллигатор" - летательный аппарат стал 300-м вертолетом, который РФ потеряла в Украине.
- Также сообщалось, что на Запорожье уничтожен начальник штаба 35-й общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев.
- Кроме того, отмечалось, что за сутки на Таврическом направлении армия РФ потеряла около 4 рот военных убитыми и ранеными.
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