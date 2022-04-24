За сутки в зоне ООС украинцы уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем и 15 единиц бронированной техники РФ

Об этом сообщает официальный Facebook Операции объединенных сил.



"В течение текущих суток, 23 апреля, военнослужащие группировки ОС успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам. Украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 15 единиц бронированной техники. единицы автомобильной техники", - говорится в отчете.



Подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили один самолет Су-25, одну крылатую ракету, а также три БПЛА типа "Орлан-10".



"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!", - отмечают в отчете ООС.





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