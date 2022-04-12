За сутки в Венгрию прибыли около 9 тыс. беженцев из Украины
В понедельник 11 апреля в Венгрию прибыло 9 тысяч украинских беженцев. 4 587 человек пересекли границу непосредственно из Украины в воскресенье, а еще 4 280 человек прибыли из Румынии
Об этом сообщает Hungary Today с ссылкой на штаб национальной полиции.
Полиция выдала удостоверения на временное проживание (на протяжении 30 дней) 856 граждан Украины. Владельцы таких разрешений должны связаться с местным иммиграционным офисом вблизи своего места жительства в течение тридцати дней, чтобы подать заявление на получение постоянных документов.
Полиция Будапешта встретила прибывших поездом беженцев. Это 632 человека, из них 286 – дети. Об этом сообщает сайт муниципальной полиции.
Беженцев, прибывших специальными поездами на железнодорожную станцию "Kőbánya felő" в Будапеште, автобусом доставили в спортивный центр, который служит гуманитарным транзитным пунктом. Местные власти также помогли перевезти семеро человек, в том числе троих детей, в столицу и окрестности.
- Напомним, 9 апреля спикер премьер-министра Венгрии Золтан Ковач сообщил, что Венгрия не будет поставлять оружие для поддержки Украины в войне с Россией, но продолжит оказывать гуманитарную помощь.
- Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия может начать оплачивать поставки российского газа в рублях.
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