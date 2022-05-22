За сутки в Украину прибыло более 41 тыс. украинцев, в то время как выехало около 37 тыс. человек
В Украине продолжает расти количество возвращающихся, за сутки прибыло более 41 тысячи украинцев
Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.
По данным ведомства, 21 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 82 тысяч человек и почти 20 тысяч транспортных средств.
Из этого числа выехавших около 37 тыс. человек. Более 22 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
"Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину пока сохраняется. За минувшие сутки прибыли около 45 тысяч человек, из них более 41 тысячи - украинцы", - говорится в сообщении.
- Напомним, по данным пограничников, только за 18 мая, в Украину въехало более 38 тысяч человек. При этом уехали – 35 тысяч.
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