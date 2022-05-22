Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

По данным ведомства, 21 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 82 тысяч человек и почти 20 тысяч транспортных средств.

Из этого числа выехавших около 37 тыс. человек. Более 22 тыс. из них пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

"Тенденция по увеличению количества возвращающихся в Украину пока сохраняется. За минувшие сутки прибыли около 45 тысяч человек, из них более 41 тысячи - украинцы", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным пограничников, только за 18 мая, в Украину въехало более 38 тысяч человек. При этом уехали – 35 тысяч.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb