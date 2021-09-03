За сутки в Украине зафиксировали почти 2,7 тыс. случаев COVID-19
2 сентября в Украине зафиксировано 2693 новых случаев коронавируса
Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.
Заболело, в частности: 171 ребенок и 40 медработников.
Также 2 сентября: 826 человек попали в больницы, 45 человек - умерли, выздоровели - 1112 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2293541 человек;
- выздоровели - 2210866 человек;
- летальных исходов - 53 922;
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