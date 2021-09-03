За сутки в Украине зафиксировали почти 2,7 тыс. случаев COVID-19

Об этом свидетельствуют данные Минздрава в Telegram.



Заболело, в частности: 171 ребенок и 40 медработников.



Также 2 сентября: 826 человек попали в больницы, 45 человек - умерли, выздоровели - 1112 человек.



За все время пандемии в Украине:

заболело - 2293541 человек;

выздоровели - 2210866 человек;

летальных исходов - 53 922;

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За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.