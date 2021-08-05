За сутки в Украине зафиксировали более тысячи случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс служба Минздрава в Telegram.



Вчера 532 человека попали в больницы, 25 человека умерли, выздоровели - 542 человека;



С начала пандемии:

◾️ заболело - 2256397 человек;

◾️ выздоровели - 2188815 человек;

◾️ умерли - 53 049 человека;



Наибольшее количество случаев обнаружили в Киеве - 187 случаев, Одесской - 75, Запорожской - 62, Харьковской - 59 и Винницкой - 57 областях.

3 августа в Украине обнаружили 984 новых случаев коронавируса.