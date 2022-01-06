За сутки в Украине зафиксировали 6 632 новых случаев COVID-19, умерло 187 человек

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



За сутки госпитализировали с подтвержденными и подозрительными случаями 2028 человек, одновременно выздоровело 9121 человек.



За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели - 3 500 914 человек, умерли 96 896 человек.

В регионах количество подтвержденных случаев в сутки таково:

г. Киев – 1173;

Винницкая область – 255;

Волынская область – 73;

Днепропетровская область – 216;

Донецкая область – 298;

Житомирская область – 201;

Закарпатская область – 281;

Запорожская область – 172;

Ивано-Франковская область – 290;

Киевская область – 250;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 100;

Львовская область – 400;

Николаевская область – 122;

Одесская область – 379;

Полтавская область – 305;

Ровенская область –235;

Сумская область – 227;

Тернопольская область – 173;

Харьковская область – 397;

Херсонская область – 127;

Хмельницкая область – 390;

Черкасская область – 252;

Черновицкая область – 162;

Черниговская область – 102.