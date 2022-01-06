За сутки в Украине зафиксировали 6 632 новых случаев COVID-19, умерло 187 человек
За прошедшие сутки, 5 января, в Украине зафиксировали 6 632 новых случаев COVID-19, из них 240 детей и 182 медработника
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
За сутки госпитализировали с подтвержденными и подозрительными случаями 2028 человек, одновременно выздоровело 9121 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 3 689 291 человек, выздоровели - 3 500 914 человек, умерли 96 896 человек.
В регионах количество подтвержденных случаев в сутки таково:
- г. Киев – 1173;
- Винницкая область – 255;
- Волынская область – 73;
- Днепропетровская область – 216;
- Донецкая область – 298;
- Житомирская область – 201;
- Закарпатская область – 281;
- Запорожская область – 172;
- Ивано-Франковская область – 290;
- Киевская область – 250;
- Кировоградская область – 52;
- Луганская область – 100;
- Львовская область – 400;
- Николаевская область – 122;
- Одесская область – 379;
- Полтавская область – 305;
- Ровенская область –235;
- Сумская область – 227;
- Тернопольская область – 173;
- Харьковская область – 397;
- Херсонская область – 127;
- Хмельницкая область – 390;
- Черкасская область – 252;
- Черновицкая область – 162;
- Черниговская область – 102.
- Напомним, за минувшие сутки, 5 января, в Украине обнаружили 4571 новых случаев COVID-19, умерли 273 человека.
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