За сутки в Украине зафиксировали 1804 новых случаев COVID-19, умерло 114 человек

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.



В течение суток 2 января было зафиксировано 1804 новых случая COVID-19 (в том числе у 97 детей и 24 медработников), 2537 человек выздоровели, 114 – умерли.

В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:

г. Киев – 532;

Винницкая область – 55;

Волынская область – 30;

Днепропетровская область – 92;

Донецкая область – 66;

Житомирская область – 18;

Закарпатская область – 51;

Запорожская область – 30;

Ивано-Франковская область – 60;

Киевская область – 111;

Кировоградская область – 47;

Луганская область – 4;

Львовская область – 112;

Николаевская область – 26;

Одесская область – 64;

Полтавская область – 104;

Ровенская область – 19;

Сумская область – 37;

Тернопольская область – 79;

Харьковская область – 72;

Херсонская область – 39;

Хмельницкая область – 20;

Черкасская область – 56;

Черновицкая область – 59;

Черниговская область – 21.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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