За сутки в Украине зафиксировали 1804 новых случаев COVID-19, умерло 114 человек
По состоянию на утро 3 января в Украине выявили 3676342 заболеваний коронавирусом, из них 96301 случай - летальный, 3479725 человек выздоровело.
Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.
В течение суток 2 января было зафиксировано 1804 новых случая COVID-19 (в том числе у 97 детей и 24 медработников), 2537 человек выздоровели, 114 – умерли.
В регионах заболеваемость распространяется следующим образом:
- г. Киев – 532;
- Винницкая область – 55;
- Волынская область – 30;
- Днепропетровская область – 92;
- Донецкая область – 66;
- Житомирская область – 18;
- Закарпатская область – 51;
- Запорожская область – 30;
- Ивано-Франковская область – 60;
- Киевская область – 111;
- Кировоградская область – 47;
- Луганская область – 4;
- Львовская область – 112;
- Николаевская область – 26;
- Одесская область – 64;
- Полтавская область – 104;
- Ровенская область – 19;
- Сумская область – 37;
- Тернопольская область – 79;
- Харьковская область – 72;
- Херсонская область – 39;
- Хмельницкая область – 20;
- Черкасская область – 56;
- Черновицкая область – 59;
- Черниговская область – 21.
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