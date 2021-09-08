За сутки в Украине выявлено более 2,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 60 человек
7 сентября в Украине зафиксировали 2772 новых случая коронавируса, из них детей - 254, медработников - 46
Об этом свидетельствуют данные МЗ.
Так, за сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46).
Также за прошедшие сутки: 1017 человек попали в больницы, умерли - 60, выздоровели - 1411 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 303 276 человек;
- выздоровели - 2 216 017 человек;
- летальных исходов - 54 114;
- проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.
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