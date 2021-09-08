За сутки в Украине выявлено более 2,7 тыс. случаев COVID-19, умерли 60 человек

Об этом свидетельствуют данные МЗ.

Так, за сутки 7 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2772 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 254, медработников - 46).

Также за прошедшие сутки: 1017 человек попали в больницы, умерли - 60, выздоровели - 1411 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 303 276 человек;

выздоровели - 2 216 017 человек;

летальных исходов - 54 114;

проведено ПЦР-тестов - 12 160 175.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (348), Харьковской (248), Черновицкой (197), Запорожской (178) и Львовской (157) областях.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb