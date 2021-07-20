За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 81 тыс. человек
81015 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 19 июля 2021 года
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Одну дозу получили 50267, человек полностью иммунизированы - 30748 человек.
В течение суток работали:
- 583 мобильные бригады,
- 1394 пункта прививки;
- 50 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании сделали прививки 2717790 человек, из них получили 1 дозу - 2717788 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1461875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4179663 прививок.
- Напомним, что 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.09
Покупка 27.09Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 31.85Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное