За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 81 тыс. человек

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Одну дозу получили 50267, человек полностью иммунизированы - 30748 человек.



В течение суток работали:

- 583 мобильные бригады,

- 1394 пункта прививки;

- 50 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании сделали прививки 2717790 человек, из них получили 1 дозу - 2717788 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1461875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 4179663 прививок.

Напомним, что 19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев COVID-19.