За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 71571 человека

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.

Первую дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы - 21150 человек.

С начала прививочной кампании привито 3060561 человек, из них получили 1 дозу - 3060559 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1702884 человека. Всего проведено 4763443 прививки.