За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 71571 человека
В субботу, 24 июля, в Украине прививки от COVID-19 получили 71 571 человек
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.
Первую дозу получили 50 421 человек, полностью иммунизированы - 21150 человек.
С начала прививочной кампании привито 3060561 человек, из них получили 1 дозу - 3060559 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1702884 человека. Всего проведено 4763443 прививки.
- Напомним, 24 июля сообщалось, что в Украине более 3 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.
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