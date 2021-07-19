За сутки в Украине сделали прививку более 37 тыс. человек

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Одну дозу получили 28 582 человека, полностью иммунизированы - 8591 человек.

В течение суток работали 88 мобильных бригад, 124 пункта прививки, 225 центров вакцинации. С начала прививочной кампании привито 2667523 человека, из них получили одну дозу - 2667521 человека, полностью иммунизированы - 1431127 человек.



