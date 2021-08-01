За сутки в Украине сделали 68,5 тыс. прививок от COVID-19
В течение суток, 31 июля, в Украине было произведено 68,5 тыс. прививок от коронавируса
Об этом сообщает Министерство здравоохранения в facebook.
Первую дозу вакцины получили 45597 человек полностью иммунизированы - 22902 человека.
С начала прививочной кампании привито 3571447 человек, из них получили одну дозу - 3571445 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 2023258 человек. Всего проведено 5594703 прививки.
- 31 июля стало известно, что более 2 млн украинцев уже получили две прививки и полностью вакцинированы от COVID-19.
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