За сутки в Украине погибли в пожарах 5 человек
В пятницу, 15 октября 2021 года, на территории Украины произошло пять пожаров с летальным исходом
Об этом говорится в утренней оперативной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует Еспресо.TV .
Всего за прошлые сутки имело место 225 пожаров, сведения о поступивших на пульты дежурных телефонной линии "101", из них девяносто второй жилом секторе.
Погибло - 5, пострадало - 6 человек.
Два человека были спасены.
География трагедий во время пожаров и предварительная причина возгорания, если она известна:
частный дом в селе Жердели Андрушевской территориальной общины Бердичевского района Житомирской области - неисправное печное отопление,
проспект Отрадный, 55, что в Соломенском районе города Киева (на 4-этаже 17-этажного жилого дома),
частное домовладение на улице Молодежной в селе Николаевка Мелитопольского района Запорожской области - неосторожное обращение с огнем,
многоэтажка на бульваре Шевченко в Центральном районе Мариуполя,
дом на ул. Михайловской в с. Малая Старица Бориспольской городской общины, Киевской области.
Как отмечают спасатели, чтобы не пострадать от обогрева печами, следует соблюдать следующие правила пожарной безопасности:
- до начала отопительного сезона необходимо позаботиться о состоянии источника обогрева: следует вовремя очистить дымоходы и печи от сажи, проверить печь на наличие трещин и тому подобное;
- у каждой печи перед топочным отверстием на горючей полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;
- печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.
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