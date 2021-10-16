За сутки в Украине погибли в пожарах 5 человек

Об этом говорится в утренней оперативной информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информирует Еспресо.TV .



Всего за прошлые сутки имело место 225 пожаров, сведения о поступивших на пульты дежурных телефонной линии "101", из них девяносто второй жилом секторе.



Погибло - 5, пострадало - 6 человек.



Два человека были спасены.



География трагедий во время пожаров и предварительная причина возгорания, если она известна:



частный дом в селе Жердели Андрушевской территориальной общины Бердичевского района Житомирской области - неисправное печное отопление,



проспект Отрадный, 55, что в Соломенском районе города Киева (на 4-этаже 17-этажного жилого дома),



частное домовладение на улице Молодежной в селе Николаевка Мелитопольского района Запорожской области - неосторожное обращение с огнем,



многоэтажка на бульваре Шевченко в Центральном районе Мариуполя,



дом на ул. Михайловской в с. Малая Старица Бориспольской городской общины, Киевской области.



Как отмечают спасатели, чтобы не пострадать от обогрева печами, следует соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

до начала отопительного сезона необходимо позаботиться о состоянии источника обогрева: следует вовремя очистить дымоходы и печи от сажи, проверить печь на наличие трещин и тому подобное;

у каждой печи перед топочным отверстием на горючей полу следует прибить металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций.