За сутки в Украине обнаружили почти 600 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 279 человек;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 540 человек;

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 21459 человек,

методом ИФА - 8387 человек,

экспресс-тестами - 12565 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2245275 человек;

выздоровели - 2181925 человек;

летальных исходов - 52 756;

проведения ПЦР-тестов - 11182527.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.