За сутки в Украине обнаружили почти 600 новых случаев коронавируса
19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 13)
Об этом сообщает пресс-центр МЗ.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано - 279 человек;
- летальных исходов - 25;
- выздоровели - 540 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 21459 человек,
- методом ИФА - 8387 человек,
- экспресс-тестами - 12565 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2245275 человек;
- выздоровели - 2181925 человек;
- летальных исходов - 52 756;
- проведения ПЦР-тестов - 11182527.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
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