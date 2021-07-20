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За сутки в Украине обнаружили почти 600 новых случаев коронавируса

20 июля, 2021 вторник
08:15
Коронавирус

19 июля в Украине зафиксировано 598 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 23 медработников - 13)

Об этом сообщает пресс-центр МЗ.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано - 279 человек;
  • летальных исходов - 25;
  • выздоровели - 540 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 21459 человек,
  • методом ИФА - 8387 человек,
  • экспресс-тестами - 12565 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2245275 человек;
  • выздоровели - 2181925 человек;
  • летальных исходов - 52 756;
  • проведения ПЦР-тестов - 11182527.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (228), Донецкой (48), Одесской (35), Сумской (35) и Луганской (35) областях.

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тестирование
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