За сутки в Украине обнаружили 7 177 новых заражений COVID-19, умерли 192 человека

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.



В течение суток госпитализировали с подтвержденными и подозрительными случаями 1 866 человек, а выздоровели 5 595 человек.



За время пандемии в Украине заразились 3 696 468 человек, выздоровели – 3 506 509 человек, умерли 97 088 человек.



В регионах количество подтвержденных COVID-случаев таково:

г. Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

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