За сутки в Украине обнаружили 7 177 новых заражений COVID-19, умерли 192 человека
За сутки 6 января в Украине зафиксировали 7 177 новых случаев COVID-19, из них 364 ребенка и 203 медработника
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В течение суток госпитализировали с подтвержденными и подозрительными случаями 1 866 человек, а выздоровели 5 595 человек.
За время пандемии в Украине заразились 3 696 468 человек, выздоровели – 3 506 509 человек, умерли 97 088 человек.
В регионах количество подтвержденных COVID-случаев таково:
- г. Киев – 904;
- Винницкая область – 323;
- Волынская область – 76;
- Днепропетровская область – 276;
- Донецкая область – 218;
- Житомирская область – 324;
- Закарпатская область – 154;
- Запорожская область – 159;
- Ивано-Франковская область – 505;
- Киевская область – 272;
- Кировоградская область – 54;
- Луганская область – 87;
- Львовская область – 494;
- Николаевская область – 163;
- Одесская область – 228;
- Полтавская область – 270;
- Ровенская область – 163;
- Сумская область – 379;
- Тернопольская область – 366;
- Харьковская область – 652;
- Херсонская область – 120;
- Хмельницкая область – 300;
- Черкасская область – 241;
- Черновицкая область – 133;
- Черниговская область – 316.
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