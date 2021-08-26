За сутки в Украине обнаружили 1581 случай заражения COVID-19

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



Среди зараженных 104 ребенка и 38 медиков.



Также за минувшие сутки:

- госпитализировано - 464 человека;

- летальных случаев - 45;

- выздоровели - 1269 человек.



За сутки протестировано:

- методом ПЦР - 23120 человек,

- методом ИФА - 7427 человек,

- экспресс-тестами - 21880 человек.



За все время пандемии в Украине:

- заболело - 2278171 человек;

- выздоровели - 2203429 человек;

- летальных случаев - 53 566;

- проведения ПЦР-тестов - 11880472.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.

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