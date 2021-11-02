За сутки в Украине обнаружено более 19 тыс. новых случаев COVID-19

Об этом передает пресс-служба Минздрава.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 955 693 человека, поправилось – 2 454 737 человек; летальных исходов – 68 727.

За 1 ноября в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1 263 детей, медработников – 339).

В свою очередь, 273 307 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 3 188 человек;

летальных исходов – 700;

поправилось – 12 639 человек.