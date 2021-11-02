За сутки в Украине обнаружено более 19 тыс. новых случаев COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 1 ноября, зафиксировали 19 455 случаев коронавируса. Умерло 700 человек
Об этом передает пресс-служба Минздрава.
За все время пандемии в Украине заболело – 2 955 693 человека, поправилось – 2 454 737 человек; летальных исходов – 68 727.
За 1 ноября в Украине зафиксировано 19 455 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них – 1 263 детей, медработников – 339).
В свою очередь, 273 307 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 207 877 человек, полностью иммунизированы – 65 430 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 3 188 человек;
- летальных исходов – 700;
- поправилось – 12 639 человек.
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