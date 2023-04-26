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Главная Война с Россией За сутки в Украине ликвидировали 640 российских солдат, 11 бронированных машин и 14 артсистем

За сутки в Украине ликвидировали 640 российских солдат, 11 бронированных машин и 14 артсистем

26 апреля, 2023 среда
08:29
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 188 410 военных, 7162 бронированных машин и 2877 артиллерийских систем

Об этом пишет Генштаб .

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 188410 (+640) человек ликвидировано
  • танков ‒ 3692 (+4)
  • боевых бронированных машин ‒ 7162 (+11)
  • артиллерийских систем – 2877 (+14)
  • РСЗО – 539 (+0)
  • средства ПВО ‒ 292 (+1)
  • самолетов – 308 (+0)
  • вертолетов – 294 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2440 (+3)
  • крылатые ракеты ‒ 911 (+0)
  • корабли /катера ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5792 (+8)
  • специальная техника – 352 (+7).

На территории РФ, вблизи границы с Сумщиной, россияне ведут масштабные строительные работы, возводя оборонительные укрепления.

Убитые русские
потери окуппантов
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