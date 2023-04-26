За сутки в Украине ликвидировали 640 российских солдат, 11 бронированных машин и 14 артсистем
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 188 410 военных, 7162 бронированных машин и 2877 артиллерийских систем
Об этом пишет Генштаб .
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 188410 (+640) человек ликвидировано
- танков ‒ 3692 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 7162 (+11)
- артиллерийских систем – 2877 (+14)
- РСЗО – 539 (+0)
- средства ПВО ‒ 292 (+1)
- самолетов – 308 (+0)
- вертолетов – 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2440 (+3)
- крылатые ракеты ‒ 911 (+0)
- корабли /катера ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 5792 (+8)
- специальная техника – 352 (+7).
На территории РФ, вблизи границы с Сумщиной, россияне ведут масштабные строительные работы, возводя оборонительные укрепления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.52
Покупка 37.52Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 41.03Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное