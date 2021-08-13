За сутки в Украине - более 1200 новых больных COVID-19, тысяча человек выздоровели
12 августа в Украине зафиксировано 1263 случая коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба МЗ.
Среди них - 73 ребенка и 52 медработников.
За прошедшие сутки: в больницу попали - 613 человек; 44 человека попали; выздоровели - 1007 человек;
За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской области (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2263864 лица;
- выздоровели - 2195798 человек;
- смертей - 53 217;
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
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