За сутки в Украине - более 1200 новых больных COVID-19, тысяча человек выздоровели

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.



Среди них - 73 ребенка и 52 медработников.



За прошедшие сутки: в больницу попали - 613 человек; 44 человека попали; выздоровели - 1007 человек;



За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (166), Одесской области (99), Донецкой (84), Харьковской (78) и Львовской (78).



За все время пандемии в Украине:

заболело - 2263864 лица;

выздоровели - 2195798 человек;

смертей - 53 217;