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За сутки в результате ведения огня россиян по Украине погиб человек, по меньшей мере 9 ранены

23 января, 2023 понедельник
10:35
востановление Украины

22 января в результате военных действий российских захватчиков погиб один человек, 9 украинцев получили поражение разной степени тяжести

Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

По данным областных военных администраций, за прошедшие сутки от рук рашистов погиб мирный житель на Харьковщине , также один человек получил ранения.

В Донецкой области получили ранения четыре украинца.

Трое жителей Херсонской области получили поражение разной степени тяжести.

Кроме того, на территории Запорожской области – один раненый.

  • По данным Офиса генпрокурора, более 914 украинских детей получили ранения разной степени тяжести в результате боевых действий России от 24 февраля 2022 года.

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Россия
Херсонщина
Донетчина
Запорожская область
Харковщина
воєнні злочини Росії
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