За сутки в результате ведения огня россиян по Украине погиб человек, по меньшей мере 9 ранены
22 января в результате военных действий российских захватчиков погиб один человек, 9 украинцев получили поражение разной степени тяжести
Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .
По данным областных военных администраций, за прошедшие сутки от рук рашистов погиб мирный житель на Харьковщине , также один человек получил ранения.
В Донецкой области получили ранения четыре украинца.
Трое жителей Херсонской области получили поражение разной степени тяжести.
Кроме того, на территории Запорожской области – один раненый.
- По данным Офиса генпрокурора, более 914 украинских детей получили ранения разной степени тяжести в результате боевых действий России от 24 февраля 2022 года.
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