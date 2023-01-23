Об этом информирует заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко .

По данным областных военных администраций, за прошедшие сутки от рук рашистов погиб мирный житель на Харьковщине , также один человек получил ранения.

В Донецкой области получили ранения четыре украинца.

Трое жителей Херсонской области получили поражение разной степени тяжести.

Кроме того, на территории Запорожской области – один раненый.

По данным Офиса генпрокурора, более 914 украинских детей получили ранения разной степени тяжести в результате боевых действий России от 24 февраля 2022 года.