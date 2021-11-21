За сутки в пожарах спасен один человек, сгорело - 6 человек

Об этом говорится в ежедневной оперативной справке от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает Еспресо.TV .



Погибли 6 человек, пострадали - 2.



Одного человека удалось спасти.





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