За сутки в пожарах погибли 5 украинцев, пострадали 6

Из них 77 - в жилом секторе, передает со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Еспресо.TV .



Как отмечается в оперативной справке ГСЧС о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и иного характера, на территории Украины, по состоянию на 7:00 5 декабря, при этом погибли 5 человек, пострадали 6, спасены 0.



Всего с начала текущего 2021 года пожары унесли жизни 1543 украинцев.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb