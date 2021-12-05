За сутки в пожарах погибли 5 украинцев, пострадали 6
За последние сутки, 4 декабря 2021 года, на территории Украины было 111 случаев пожаров
Из них 77 - в жилом секторе, передает со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций Еспресо.TV .
Как отмечается в оперативной справке ГСЧС о чрезвычайных ситуациях техногенного, природного и иного характера, на территории Украины, по состоянию на 7:00 5 декабря, при этом погибли 5 человек, пострадали 6, спасены 0.
Всего с начала текущего 2021 года пожары унесли жизни 1543 украинцев.
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