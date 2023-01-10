За сутки в Луганской области враг убил 2 и ранил 4 жителей, еще 6 человек ранил в Донецкой области
В течение 9 января российские войска убили двоих и ранили четырех жителей Невского Луганской области. Также ранения получили четверо мирных жителей Бахмута и двое из пгт Кураховка Донецкой области
Об этом передает Луганская ОВА и глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
"Масированных российских обстрелов 9 января подверглось село Невское, расположенное в Краснореченской общине Сватовского района. После деоккупации там осталось жить около 150 человек. Двое из них вчера россияне убили. Еще двое ранены. Враг продолжает охотиться именно не гражданских", - написали в ОВА Луганщины.
По данным Кириленко, 9 января россияне ранили и 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте и 2 в Кураховке.
Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1295 человек, 2839 человек получили ранения.
- По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.
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