Об этом передает Луганская ОВА и глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

"Масированных российских обстрелов 9 января подверглось село Невское, расположенное в Краснореченской общине Сватовского района. После деоккупации там осталось жить около 150 человек. Двое из них вчера россияне убили. Еще двое ранены. Враг продолжает охотиться именно не гражданских", - написали в ОВА Луганщины.

По данным Кириленко, 9 января россияне ранили и 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Бахмуте и 2 в Кураховке.



Однако пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли 1295 человек, 2839 человек получили ранения.

По данным Генштаба, россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, сосредоточились на захвате Донбасса.

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